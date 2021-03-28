Уже предлагали: Юрий Горбунов рассказал о наличии планов уйти в политику, оставив ТВ

Известный украинский артист, телеведущий и шоумен Юрий Горбунов не исключает, что в будущем уйдет в политику, пишет «Телеграф».

«Предлагали (уйти в политику. — Авт.), я не пошёл. И если вновь предложат, не знаю, соглашусь ли. Потому что всё-таки люди должны заниматься тем, чему они учились и что они умеют. Политика, как мне кажется, — это профессия. Поэтому мой ответ прозвучал: нет. Как будет дальше — не люблю зарекаться и наперёд что-то прогнозировать», — заявил он.

Также в интервью артист рассказал, как ему удается сохранить крепкие отношения с женой Екатериной Осадчей.

«Мне нравится, что мы оба телеведущие. Это плюс. К счастью, мы не соперники. В нашей профессии мы видим только позитивные моменты. Мы не надоедаем друг другу ни на работе, ни дома. Мы всегда счастливы в компании друг друга, и поэтому, когда надо вместе перед „Голосом…“ поучить текст, побросать друг другу реплики, то, наоборот, это очень удобно», — заявил Горбунов.

Напомним, что Юрий Горбунов с 2000-го по 2006 год работал ведущим программ «Подъем», «Готовый на все», «Один за всех», «Теперь ты в армии» на «Новом канале». В 2005 году вел передачу «Вопрос для чемпионов» на СТБ. С июня 2006 года работает на канале «1+1». Он вел программу «Сніданок з 1+1», шоу «Краса по-украински», «Я люблю Украину», «Просто Шоу». С 2006 года является бессменным ведущим проекта «Танцы со звездами», а с 2015-го — шоу «Голос країни».

Как писали «ФАКТЫ», ранее Горбунов жаловался на тяжелые будни без жены, уехавшей на съемки в Грузию. Артист показал домашние хлопоты, как он рубит дрова для камина своего загородного дома. При этом он обосновывает пользу физического труда теорией Дарвина.

Фото: Instagram Юрия Горбунова

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