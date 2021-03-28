Доктора обманул глюкометр: Елена Малышева крупно опозорилась в эфире

Известная российская телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева попала впросак в эфире своей передачи «Жить здорово!», поставив неутешительный диагноз одному из гостей студии по перевернутому вверх ногами глюкометру, пишет «Медуза».

Несмотря на то, что корректные показатели прибора, измеряющего колебания уровня глюкозы в крови, оказались в пределах нормы, несчастный пациент получил целую кучу предписаний из-за своего «плачевного» состояния. Но на рейтинговом шоу все же не стали особенно переживать из-за показаний глюкометра, выдав телезрителям завышенные цифры за чистую правду (9,5 вместо 5,6).

«Так, ну что у нас сахаром в крови? Сахар — 9,5, а норма — 6,0 и ниже. Максим Петрович, решение одно — контролировать сахар. Таблетки, похудеть и физкультура. Любая. Хотя бы быстрая ходьба», — заявила «обеспокоенная» состоянием пациента Малышева.

Малышева не нашла себе на шоу диабетика и решила наебать свою совковкую аудиторию

просто перевернув глюкометр, дабы там показало не 5.6 сахара, а 9.5 pic.twitter.com/PDRtyHGAgb — ALEXSANDR SHARAPOV (@1960Sharapov) March 23, 2021

В Сети пользователи припомнили доктору, что еще до введения режима самоизоляции в РФ она советовала в эфире программы «Вечерний Ургант» вести борьбу с коронавирусом при помощи особой диеты. По словам телеведущей, в рацион россиян неплохо бы включить бразильские орехи, печень трески и устрицы. Последний продукт, по мнению Малышевой, крайне богат важным микроэлементом — цинком, блокирующим размножение вируса.

Тогда в ее словах посмел усомниться врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, признавшийся, что никогда не видел исследований о пользе устриц в упомянутом контексте. Также эксперт предупредил об опасности «целительного» моллюска, которого нельзя употреблять в неограниченных количествах.

А коллега Жемчугова, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн, и вовсе заявил следующее: «Никаких данных о том, что нужно потреблять цинк в повышенном количестве, чтобы бороться с коронавирусом, не существует. Это относится к фейкам».

Как писали «ФАКТЫ», недавно Малышева также заявила, что лишний вес, сахарный диабет и низкий уровень содержания витамина D являются тремя главными причинами высокой смертности при COVID-19.

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