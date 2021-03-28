«Я тобі не мамка»: жена DZIDZIO в окружении красавцев-мужчин намекнула на близкий развод с певцом

Жена любимца публики DZIDZIO Ярослава Притула-Хома, выступающая под псевдонимом SLAVIA, похоже, продолжает попытки достучаться до сердца супруга. В своем Instagram она разместила трогательный пост, в котором указывает, что цель любого брака — это дифференциация.

«Партнер приходит в нашу жизнь для того, чтобы „выдавить“ нас из того состояния, в котором мы находимся, в то, где мы можем и хотим быть. Душа просит партнера „выдавить“ нас из инфантильного состояния, в зрелое, взрослое. Отсюда появляется благодарность партнеру. В результате мы берем ответственность за свое счастье на себя», — написала певица.

Некоторые пользователи расценили такие слова как сожаления девушки о том, что у них с DZIDZIO совершенно не та семья, о которой она мечтает.

Особой же печалью повеяло от «слов благодарности» певицы всем людям, которые были и ее жизни, в том числе и тем, кто «проводил ее через важные жизненные уроки».

К тому же пост сопровождает хэштег #ятобінемамка, перейдя по которому можно попасть на страницу одноименной композиции SLAVIA.

Представляя ее, исполнительница отметила: «Иногда мы, женщины, становимся … мамками для своих мужчин, … забывая о своих мечтах и желаниях. Когда все достает, женщина понимает, что должна наконец быть собой, говорит о том, что чувствует, и не боятся проявлять свои эмоции, развивать свой талант, реализовывать себя. Мы никому ничего не должны, мы обязаны только сами перед собой — быть красивыми и счастливыми».

Конечно, подобные слова можно интерпретировать по-разному, вкладывая, в том числе, и самые грустные мысли.

Возможно, поэтому читатели страницы SLAVIA поспешили отметить ее красоту и другие превосходные данные, а также заверили в том, что у них с DZIDZIO все будет хорошо.

Напомним, Ярослава Хома неохотно говорит о ярком творческом тандеме мужа и Оли Цибульской. Но видимо, обижается на DZIDZIO из-за того, что он не предложил совместную работу ей. А к разговорам по поводу схожести DZIDZIO и сына Оли Цибульской относится очень спокойно, считая, что волноваться по этому поводу должен только муж Цибульской.

Фото Instagram/ slavia_official

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