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Шоу-бизнес

Все начинается с платья: Елена Кравец раскрыла «ноу-хау», как удалось заинтересовать детей заниматься танцами

19:16 28 марта 2021
Катя Осадчая и семья Кравец

Актриса «Студии Квартал 95» Елена Кравец вместе с мужем Сергеем и двойняшками Ваней и Катей появились на премьере 3D балета «Лебединое озеро» во Дворце «Украина». Супруги не впервые берут детей на представления и признаются, что придумали метод, как удержать их на спектакле — их отдали на танцы.

В интервью Екатерине Осадчей Елена рассказала, что маленькую Катю было значительно легче заинтересовать хореографией, так как «в этом деле для девочки главное платье». Малышка пыталась делать какие-то движения и сообщила маме, что уже «все умеет».

Ивану немного сложнее долго усидеть на одном месте, но он старается.

Как известно, старшая дочь Кравец Маша тоже занимается танцами.

Сама Елена пока сделала танцевальный перерыв. Но актриса вместе с мужем мечтает заниматься латиноамериканскими танцами.

Напомним, недавно Кравец участвовала в шоу «Липсинк баттл». Елена, пародировавшая американскую певицу Тины Тернер с ее хитом Simply the best, так точно передала движения Тернер, что ошеломила своих коллег по «Кварталу».

Фото скриншот видео

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