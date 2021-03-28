«Сбить деньжат» не получилось: в Киеве уличный музыкант едва не поплатился за исполнение песен Моргенштерна

Несмотря на то, что российский рэпер Моргенштерн достаточно редкий гость в нашей стране, его репертуар едва не привел к скандалу в центре Киева, об этом говорится в сюжете «24 канала».

Как оказалось, некий юноша из Харькова прибыл в столицу с целью подзаработать. В репертуаре у него были «хиты» Моргенштерна.

Такое творчество пришлось явно не по вкусу нескольким радикально настроенным людям, которые подошли к парню и заявили, что эти песни «вырождают украинскую нацию». Кроме того, Моргенштерн — «москаль», что тоже не может вызывать одобрения.

Для пущей убедительности юноши хотели подкрепить свои слова физической силой — сделать, по их выражению, «закрепительный в пузо». Лишь после того, как молодой человек несколько раз поклялся, что не будет больше петь, активисты решили ограничиться угрозами, предупредив о последствиях за исполнение подобных песен.



Конечно, неизвестно, что двигало молодыми людьми — возможно, некие личные мотивы, или же то, что в прошлом году Моргенштерн во время выступления в Одессе прокомментировал пожар в местном колледже, назвав траур по погибшим «показухой».



В то же время, творчество Моргенштерна не запрещено в Украине, а сам он собирается предстоящим летом с туром по городам нашей страны.

Напомним, артисты «Дизель шоу» недавно показали «типичное исполнение» Моргенштерном одного из его «хитов».

А ранее скандал с концертом Моргенштерна произошел в Минске.

Фото скриншот видео

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