Купание маленького Вагана: молодая жена Петросяна умилила видео из семейной жизни

Восхитившая на днях читателей блога своим стилем 32-летняя Татьяна Брухунова, супруга юмориста Евгения Петросяна, решила поделиться новыми трогательными моментами из семейной жизни. В блоге она разместила видео купания маленького сына Вагана.

В ролике счастливая мама запечатлела маленькие ножки и ручки мальчика, который задорно плескался в воде, играя с любимыми игрушками. При этом лицо сына Татьяна показывать не стала.

Ролик тут же разошелся по фанатским пабликам и растрогал поклонников семейства.

«Это безумно мило», «Чудесный малыш растет», «Как же это интересно, наблюдать за детками», — прокомментировали пользователи.

Напомним, отношения Брухуновой и Петросяна начались в 2018 году. Ради любви к молодой помощнице сатирик развелся с Еленой Степаненко, с которой прожил в законном браке около 30 лет. Недавно подписчики заподозрили Татьяну во второй беременности. На некоторых свежих фото и видео модницы можно разглядеть ее округлившийся живот.

Фото Instagram/bruhunova

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