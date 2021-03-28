Астафьевой досталась грудь, а Никитюк — ноги: звезды рассказали, как они привлекают зрителей

Украинская телеведущая Катя Осадчая разместила в сети ролик, в котором рассказала, как украинские знаменитости привлекают зрителей своей сексуальностью. Ролик снимался во время подготовки клипа Насти Каменских «Девочки рулят».

Настя охотно рассказала, что отрабатывает все свои соблазнительные движения, как в зале с тренером, так и дома.

«Дома, сама с собой, ты делаешь, кайфуешь. Я еще снимаю себя селфи-камерой. Пересматриваю, думаю: о, это классное движение, я его хочу видеть в кадре», — заявила она.

В отличие от Насти, которая развивает все тело, Леся Никитюк делает упор на ноги.

«У меня тверк от бога. Я сразу говорю. Я первая начала танцевать тверк. Еще он даже не появился. Я его привезла в Украину» — заявила она.

В свою очередь, еще одна красотка — Даша Астафьева — до сих пор, похоже, не может определиться с тем, какая часть тела для нее главнее.

По словам Никитюк, когда Бог раздавал девушкам прелести, она долго бегала из одной группы в другую. В результате даже на съемочной площадке клипа NK «Девочки рулят» произошел небольшой конфликт: Даше не осталось хайлайтера для груди, так как он весь был использован на ноги Леси Никитюк.

Свои секреты есть, конечно, и у Нади Дорофеевой, Оли Поляковой и других звезд и «звездочек» украинского шоу-бизнеса.

Напомним, в клипе Каменских «Девочки рулят», который Настя назвала манифестом всех отрывных девчонок, участвовали Леся Никитюк, Даша Астафьева, Таня Парфильева и Анна Андрийчук-Завгородняя (жена Позитива).

Между тем, Леся Никитюк в последнее время задумалась о смене имиджа и даже немного поэкспериментировала со своим луком.

Фото скриншот видео

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