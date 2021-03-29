Слезы Монатика и решение Винника: все подробности первого «нокаута» «Голосу країни-11»

На канале «1+1» состоялся первый эфир этапа «нокауты» вокального шоу «Голос країни-11». Любимец публики Олег Винник, певец и продюсер Дмитрий Монатик, известные певицы Тина Кароль и Надя Дорофеева выбирали участников, которые пройдут в прямые эфиры.

В этом сезоне впервые в истории «Голоса країни» в «нокаутах» появилось нововведение. Рядом с наставниками появились «советники», которые помогали тренерам сделать правильный выбор и понять, кто пройдет в четвертьфинал.

Звездными советниками стали европейский хитмейкер и экс-тренер «Голосу країни» Дан Балан — он помогал Тине Кароль в нелегком выборе участников. Советником Нади Дорофеевой стала хип-хоп исполнительница Alyona Alyona, певец и продюсер Монатик обратился за помощью к фронтвумен рок-группы «The Hardkiss» Юлии Саниной, а Иван Дорн стал советником Олега Винника.

Открыл «нокауты» блогер Тема Паучек из Ивано-Франковска (команда Монатика).

- Мне тревожно, но я покажу свой драйв, — сказал Паучек. — Это выступление изменит мою жизнь.

На сцене Тема исполнил народную песню «Розпрягайте, хлопці, коней» на современный лад.

- Ты сокровище для страны! — восхитилась Тина Кароль.

- Ты один из самых интересных участников сезона, — признала Дорофеева.

- Это было искренне и позитивно, — сказала Юля Санина и Монатик отдал ему первое место в своей команде.

На сцену вышел участник команды Монатика Андрей Смерека. Артист исполнил песню Billie Eilish под названием «I don’t wanna be you anymore».

- То, что я прошел до нокаутов — это большой показатель того, что мои старания не проходят даром. Я пришел на «Голос країни», чтобы учится и каждое слово тренеров беру во внимание. Хочу в будущем так же вдохновлять людей, как и они, — сказал Андрей Смерека.

- Ты большой талант, — восхитилась Тина Кароль. — Наше шоу для таких, как ты.

- Спасибо за твой талант, — сказал Монатик и посадил Андрея на второй стул.

На сцену вышла Любовь Дробина (команда Монатика). Вокалистка спела хит под названием «Welcome to Burlesque».

- Я очень хочу разорвать эту сцену и попасть в прямые эфиры. Сейчас мне могут помешать спеть хорошо только переживания, но я уверена, что справлюсь и буду бороться за себя до конца, — сказала Любовь.

- Вот тут я жалею, что нельзя украсть, — признался Олег Винник. — Что тебе сейчас мешало?

- Я боролась не за место, а сама с собой, — ответила Люба.

- Я тоже начинала в клубах и пела за 200 гривен, — вспомнила Юля Санина. — Дальше будет сложнее, и я не уверена, сможете ли вы выдержать прямые эфиры.

Монатик отдал Любе третий стул.

Вышел на сцену и созданный проектом дуэт Анна Гадомич и Александр Биляк из команды Монатика. Вокалисты исполнили новое прочтение песни Гайтаны «Не йди».

- Мы новосозданный дуэт и нам стало намного легче бороться в проекте. Во-первых, потому что у тебя на сцене появилась поддержка и то, что мы вдвоем, играет нам только в плюс. Нам важно не подвести Диму, чтобы он не пожалел, что сделал из нас дуэт, — сказали о своем участии Анна и Александр.

- Вы подходите друг другу, — сказала Дорофеева. — Но вижу, что вы еще не притерлись. Мне кажется, вам еще рано в прямые эфиры.

- Редко, когда тембры так совпадают, — признал Монатик и посадил дуэт на четвертый стул.

На сцену вышел психолог Владимир Хоменко, которого называют одним из претендентов на победу.

- Я хочу оправдать все ожидания, — сказал Владимир.

Участник исполнил хит «Pray».

- Если на вас давлеет талант, смиритесь с тем, что вы — особенный, — сказала Тина Кароль.

- Мне кажется, что вы самый сильный герой в команде Димы, — решила Дорофеева.

- Передо мной стоит явный победитель проекта, — была уверена Юля Санина. — Такой голос нам нужен.

- Ты начал неуверенно, — сказал Монатик. — Но тебе надо идти дальше.

Владимир Хоменко занял место Андрея Смереки, который покинул проект.

На сцену вышел Саша Таб — музыкант и таксист.

- Волнение — враг артиста, — собрался перед выходом на сцену Саша.

Участник исполнил хит «Sun is shining».

- Сегодня для меня ты выступил лучше всех, — восхитился Винник. — Вокал — бомба!

- Ты достоин прямых эфиров, — признал Монатик и посадил Сашу на место дуэта.

На сцену вышла Виктория Брехар — солистка военного оркестра.

- Хочу победить в проекте, чтобы моя семья мной гордилась, — сказала Виктория.

На сцене участница исполнила хит Евгении Власовой «О тебе».

- Ты изменилась энергетически, — признала Тина.

В зале была Евгения Власова, которая вышла на сцену и вместе с Викторией вновь исполнила хит.

Дмитрий Монатик так и не смог отдать никакое из мест в своей команде и Виктория покинула проект.

На сцену вышла вокалистка Кола, которая уже принимала участие в шестом сезоне проекта.

- Я буду петь, словно в последний раз, — сказала участница.

Кола исполнила на сцене хит «Злива».

- Я просто в шоке, — признал Олег Винник. — Для меня вы самая крутая участница.

Монатик отдал Коло место Любы Дробиной. Дима так растрогался, что не смог сдержать слез.

Закрывала выступление команды Монатика 16-летняя Настя Буханцова.

- Очень тяжело морально выходить на сцену, — призналась девушка.

Настя исполнила хит «Ніжно».

- Ты не спела на «стул», — сказала Тина Кароль. — Хотя я очень ждала твоего выступления.

- Я бы ее не отпустил, — признал Винник.

- И я бы ее не отпустила, — была уверена Юля.

- Я восторгаюсь тобой, — сказал Монатик, обращаясь к Насте. — Но ты еще не готова к прямым эфирам. Не хочу, чтобы ты разочаровалась в профессии артиста.

Анастасия покинула проект.

- Работать с таким человеком, как вы — это большое счастье, — сказала Настя, а Монатик не смог сдержать слез.

Следующей «нокауты» начала команда Олега Винника.

Первым на сцену вышла рокерша Анна Шерри.

- Я дам такого огня, которого никогда не давала, — пообещала Анна. — Я порву эту сцену.

Участница исполнила хит «Bad guy».

- Это было очень сильно, — сказала Дорофеева.

- Анна вышла на сцену просто победительницей, — решил Иван Дорн. — Ложись сразу на четыре стула.

- Ты сделала все, что я хотел, — признал Винник и отдал Анне первый стул.

На сцену вышла народный голос Галина Куришко.

- Моя жизненная миссия — показать народную песню во всей красе, — сказала Галина.

Участница исполнила «Галина гуляла».

Тренеры пришли в восторг от выступления Галины.

- Без такого голоса это шоу невозможно, — сказал Винник и посадил участницу на второе кресло.

На сцену вышел Сергей Нейчев — обладатель уникального голоса.

- Очень волнуюсь, но сделаю все, чтобы пройти дальше, — признался Сергей.

Участник исполнил «Giamaica».

- Ты просто бриллиант в команде, — восхитилась Дорофеева. — Ты должен быть в прямых эфирах.

- Ваш голос — чернозем, — сказала Тина Кароль. — Вы — один из победителей проекта.

- Где вы все были, когда я сидел в «Голосе»?! — удивился Дорн.

Олег Винник взял Сергея в прямые эфиры.

На сцену вышел «викинг» Андрей Кудинов.

- Я пришел как рокер, но проект дал мне возможность работать в разных стилях, — сказал Андрей.

Участник исполнил на сцене хит «Забери».

- Ваша динамика голоса — это что-то особенное, — признала Тина.

- Это было так неординарно! — восхитилась Дорофеева.

- Я получил то, что хотел получить, — сказал Винник и посадил Андрея на кресло.

На сцену вышел артист, супруг Ольги Сумской Виталий Борисюк.

- Мне мало того, что есть, хочу завоевывать зрительские сердца, — не скрывал Виталий.

Участник исполнил хит «Phantom on the opera».

- В батле за взгляд вы победили Олега Винника, — признала Тина. — Я потрясена!

- Хочу, чтобы ты позволил молодым артистам идти дальше, — сказал Олег Винник, прощаясь с Виталием.

На сцену вышла Диляра Дидаркызы из Казахстана.

- Я хочу дойти до финала, — сказала Диляра. — Пусть моя страна мной гордится.

Участница исполнила хит Тины Кароль «Ноченька».

- Это было красивое исполнение, — была довольна Тина и вышла на сцену, чтобы спеть вместе с Дилярой.

Олег Винник отдал Диляре место в команде, попрощавшись с Анной Шерри.

На сцену вышел Андрей Диденко — обладатель уникального голоса. Участник исполнил хит «Relax».

- Мне, может, не хватало чувств, — сказал Иван Дорн.

- Сегодня для тебя не тот день, — признал Олег Винник. — К сожалению, я не могу отдать тебе место.

На сцену вышла джазовая певица Лаура Марти.

- Украина стала для меня родной страной, — сказала Лаура. — Она открыла для меня музыку. Мне важно сейчас дойти до конца.

Участница исполнила «I put a spell on you» и поддержать на сцену к ней вышел Винник.

- Это было чудо и магия, — признал Винник. — Чье бы место ты сейчас хотела занять? Андрей Кудинов, ты покидаешь проект.

Лаура Марти попала в прямые эфиры.

Завершил выступление команды Винника рокер Богдан Муха.

- Хочу стать голосом страны, — не скрывал Богдан.

Участник исполнил на сцене хит «Танцы на стеклах».

- Вы растрогали меня до мурашек, — признался Иван Дорн. — Я бы его оставил, с ним ты можешь победить.

- Ты не сделал того, что я хотел, — сказал Винник, обращаясь к Богдану. — Ты меня разочаровал.

И тем не менее, Олег отдал Богдану место, которое занимала Лаура Марти.

Напомним, один из тренеров проекта, популярный певец Олег Винник накануне очень переживал по поводу итогов состязания между конкурсантами. Он делился со зрителями своими чувствами во время выступлении каждого из конкурсантов.

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