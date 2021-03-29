62-летняя Мадонна поделилась снимками в эротичном нижнем белье, почти полностью обнажив бюст

62-летняя Мадонна, которую обвинили в «краже тела» из-за фото, на котором она прифотошопила свою голову к фигуре молодой австралийки, решила доказать, что ее собственное тело вполне еще сексуально. Американская певица опубликовала серию снимков в эротичном нижнем белье, практически полностью обнажающем бюст. Фотографии вызвали противоречивую реакцию в сети. Многие восхищались смелостью поп-звезды и ее впечатляющими формами. Другие критиковали, призывая остепениться и вспомнить о своем возрасте.

Ранее «ФАКТЫ» писали — В бюстгальтере из огромных цветов и с небритыми подмышками: дочь Мадонны снялась в рекламе.





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