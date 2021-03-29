Новая жена Жигунова поразила блогера сходством с Заворотнюк

Популярного артиста и продюсера Сергея Жигунова, на днях женившегося на журналистке Виктории Ворожбит, в сети поздравила российская блогерша Лена Миро.

«Ну, можно и поздравить -- чего уж? Жалко, что ли?» — написала Миро.

Блогерша уточнила, что новой жене Жигунова 45 лет, она с Украины и очень похожа на Анастасию Заворотнюк.

Известно, что Жигунов и Ворожбит познакомились в 2018 году во время подготовки кинофестиваля на Сахалине. В 2020 году пара перестала скрывать свой роман и стала вместе появляться на мероприятиях. Ранее поклонники неоднократно подмечали внешнее сходство Ворожбит с актрисой Анастасией Заворотнюк, с которой у Жигунова был страстный роман. Сейчас Заворотнюк не показывается на публике — актриса лечится от онкологического заболевания.

Напомним, Сергей Жигунов является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное многократное нарушение государственной границы Украины и поездки в оккупированный Крым, участие в попытках легализации оккупации полуострова российскими захватчиками.

Фото instagram.com/zhigunov_sergey/, t. me/lenamiro/

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