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Шоу-бизнес

Мать Джастина Бибера публично отчитала его за новую татуировку

11:01 29 марта 2021
Джастин-Бибер делает тату

Канадский певец Джастин Бибер, большая часть тела которого покрыта татуировками, сделал себе еще одну — на шее, в виде персика. Фото наколки в честь своего нового сингла Peach («Персик») Бибер разместил в Instagram. И, хотя сам 27-летний музыкант доволен результатом, нашелся человек, публично высказавший неодобрение в связи с очередным рисунком на его теле.

«Тебе еще недостаточно?», — написала в комментариях 45-летняя мать Джастина Петти Маллетт.

Петти родила сына вне брака, когда ей было 18 лет. И во многом способствовала началу его карьеры, загружая видео с выступлениями сына на YouTube, где юный талант заметили музыкальные продюсеры.

Татуировкой вряд ли довольна и 24-летняя жена Бибера Хейли (в девичестве Болдуин), которой он ранее пообещал больше не делать тату на шее.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что жена Джастина Бибера Хейли Болдуин призналась, о какой из 20 своих татуировок она сожалеет.

Фото Instagram

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