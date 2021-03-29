Алину Гросу заподозрили в беременности

Известная украинская певица Алина Гросу, примерившая недавно образ роковой француженки, представила долгожданную украиноязычную песню «Міріада». В Instagram артистка подарила поклонникам отрывок из будущего клипа на свежий трек.

«Начинаем утро с танцев, ведь это понедельник и надо максимально поднимать себе настроение на всю неделю. Ты мои крылья, моя изменчивая слабость. С тобой любовь Мириада, сладкая дикая ламбада», — написала Алина под роликом.

Певица интенсивно двигалась на камеру вместе с подтанцовкой. На артистке было довольно откровенное длинное атласное платье черного цвета с открытыми плечами и глубоким декольте. Прическу Алина сделала из многочисленных мелких косичек.

В сети почему-то посчитали, что Гросу беременна. Алина ответила отрицательно.

В одном из комментариев выразили мнение, что шов от колготок проступил через атласное платье.

Напомним, недавно артистке пришлось объясняться в сети по поводу критики ее фигуры.

Фото Instagram/alina_grosu

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