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Шоу-бизнес

Кортни Кардашьян удивила снимком в бикини посреди снежных сугробов

11:32 29 марта 2021
Кортни Кардашьян

Самая старшая из пяти сестер Кардашьян-Дженнер, 41-летняя модель, телезвезда и бизнесвумен Кортни Кардашьян, порадовала своих подписчиков в Instagram снимками в серебристом купальнике-бикини посреди снежных сугробов. Фото были сделаны во время отдыха на курорте Аспен в американском штате Колорадо.

«Лучший лыжный костюм всех времен», «Так горячо», «Никогда еще никто замерзший не выглядел так хорошо», — писали в комментариях.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», мать Ким Кардашьян рассказала, как занималась сексом с мужем, не заметив дочку под кроватью.

Фото Instagram

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Кортни Кардашьян удивила снимком в бикини посреди снежных сугробов

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