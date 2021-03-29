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Шоу-бизнес

Мать Наташи Королевы показала «двойняшку»

12:12 29 марта 2021
Людмила Порывай

Мама певицы Наташи Королевой Людмила Порывай, которая часто эпатирует публику провокационными снимками и видео, показала фото со своей сестрой.

«С любимой сестричкой Катей», — написала Людмила. Снимок сделан на фоне воздушных шариков и искусственных цветов. На фото преобладает красная цветовая гамма. Вероятно, это любимый цвет Людмилы Ивановны.

Женщины очень похожи внешне. Это признали комментаторы в сети, назвав сестер двойняшками.

Напомним, в феврале Людмила Порывай отметила 75-летие. К юбилею женщина покрасила волосы в красный цвет, нарядилась в легкое розовое платье с открытыми плечами. Ее образ одобрили далеко не все поклонники.

Наталье Порывай (Королевой) в 2016 году запретили въезд в Украину. Певица попала в базу «Миротворец» за участие в пропагандистских антиукраинских мероприятиях России и посещение оккупированного Крыма.

Фото Instagram/mama_luda_star

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