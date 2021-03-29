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Шоу-бизнес

Вспомнили о путешествиях: Дорофеева и Дантес стали ведущими «Орла и Решки»

12:52 29 марта 2021
Надя Дорофеева и Владимир Дантес

Звездные супруги Надя Дорофеева и Владимир Дантес стали новыми ведущими юбилейного сезона «Орла и Решки». Они отправились в путешествие в условиях пандемии в Иорданию. Дантес уже бывал в этой стране и вообще у него богатый опыт путешественника — ранее он уже был ведущим тревел-проекта и объездил 75 стран мира.

«Здорово, что сейчас нас с Надей позвали стать частью этого легендарного проекта. Вылететь куда-то в эру пандемии — это восторг. Вспомнить, что такое путешествия, общение с людьми, увидеть радостные лица — всегда приятно и круто, так что я был рад съемкам», — сказал Дантес.

А для Нади это первый опыт. Певица призналась, что все оказалось не так легко.

«Я думала, что на самом деле все легче! График очень насыщенный, за тобой повсюду следуют камеры, хочется все показать», — поделилась Дорофеева.

Ранее стало известно, что ведущими «Орла и Решки» стали Верка Сердючка и Вера Брежнева, они шиканули в Барселоне. Также ведущими юбилейного сезона стали Мишель Андраде и Позитив, Юлия Санина и Алексеев, Иван Дорн и Александр Гудков, Екатерина Варнава и Евгений Бороденко, дует Artik&Asti, Илья Прусикин и Софья Таюрская из группы Little Big, Коля Серьга и Анна Седокова, блогер Ян Топлес и Надя Сысоева.

Создатели шоу Елена и Евгений Синельниковы объявили о разводе.

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