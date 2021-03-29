Дочь Гузеевой раскритиковали за «порчу» бровей

Российская телеведущая Лариса Гузеева поздравила дочь Ольгу с днем рождения, выложив ее свежие фото в социальные сети.

В Instagram, поздравляя дочь, телеведущая назвала ее «доброй, красивой, честной, талантливой и любимой». На черно-белом фото девушка позирует с частично выбритыми бровями, кольцом в носу и тремя сережками в одном ухе.



Под этим постом завязалась дискуссия по поводу внешности дочки телеведущей — не всем понравились ее брови.

Кстати, сама Лариса Гузеева, которая стать членом жюри в новом шоу, кардинально сменила имидж.

Напомним, что телеведущая является фигуранткой базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым, незаконную гастрольную деятельность в аннексированном Крыму, за антиукраинскую пропаганду.

Фото со странички Ларисы Гузеевой в социальных сетях.

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