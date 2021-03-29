27.82 / 28.01 32.71 / 33.05
Киев: +5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Дочь Гузеевой раскритиковали за «порчу» бровей

2:33 30 марта 2021
Дочь Гузеевой

Российская телеведущая Лариса Гузеева поздравила дочь Ольгу с днем рождения, выложив ее свежие фото в социальные сети.

В Instagram, поздравляя дочь, телеведущая назвала ее «доброй, красивой, честной, талантливой и любимой». На черно-белом фото девушка позирует с частично выбритыми бровями, кольцом в носу и тремя сережками в одном ухе.

Под этим постом завязалась дискуссия по поводу внешности дочки телеведущей — не всем понравились ее брови.

Кстати, сама Лариса Гузеева, которая стать членом жюри в новом шоу, кардинально сменила имидж.

Напомним, что телеведущая является фигуранткой базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым, незаконную гастрольную деятельность в аннексированном Крыму, за антиукраинскую пропаганду.

Фото со странички Ларисы Гузеевой в социальных сетях.

36

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
разбойное нападение в Одессе

Вооруженый налет в Одессе: неизвестные похитили почти миллион

лидия таран

Лидия Таран отправилась в Грузию и не узнала Тбилиси

бадоева

Жанна Бадоева нашла своего «двойника» в Португалии

На месте ДТП

Под Киевом в ДТП с участием катафалка, перевозившего покойника, погибли люди

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер