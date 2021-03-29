Девушка в форме украинской полиции попала в топ TikTok с неприличным жестом

Миллионные просмотры в TikTok набрал ролик с девушкой в форме сотрудника полиции, показывающий неприличный жест.

Так, видео Анны Ковляшенко просмотрели порядка 2,4 миллиона человек.

На ролике показано, как девушка держит несколькими пальцами мобильный телефон, а потом перехватывает его так, что зрители видят оттопыренный средний палец.

Ранее телеведущая Ольга Фреймут опубликовала в TikTok наставления, касающиеся пожелания приятного аппетита. Она объяснила, что эта привычная фраза на самом деле является «отголосками советских времен», поэтому при виде поглощающего пищу человека лучше вовсе воздержаться от комментариев.

А певица Наташа Королева показала их с Тарзаном «мальдивское видео», на котором они, одетые в длинные рубахи, идут по пляжу. Один из фолловеров назвал взгляд певицы, брошенный ею на мужа, «щенячьим».

Фото со странички НПУ в соцсетях.

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