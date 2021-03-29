Засветившая грудь Приходько рассказала, как коронавирус изменил ее супружескую жизнь

Певица Анастасия Приходько рассказала, как коронавирус кардинально изменил ее жизнь и отношения с мужем. За год вынужденной творческой паузы артистка существенно пересмотрела свои взгляды, поменяла образ жизни и стала заниматься теми вещами, о которых раньше и подумать не могла: она готовит, следит за домом, разбирает коммунальные платежи, занялась решением бытовых вопросов, давно отложенных «на потом». И, как утверждает Приходько, все это ей очень нравится.

Об этом Настя рассказала в Instagram, опубликовав пикантное фото, на которой позирует в пиджаке на голое тело.

«Мне начинает нравиться сидеть дома… Конечно, меня это пугает в себе, ибо я думала что не создана для семьи, уюта, домашних дел. Аль нет! Создана, ещё и как! Я не думала, что умею разбираться в документах, связанных с налоговой. Я не думала, что умею брать жизнь на контроль с другой ее стороны. Я банально научилась разбираться в коммунальных платежах, хотя я вообще не знала до карантина что это, и зачем вообще мне это знать! Но дело то в том, что банально, просто стало интересно всем этим заняться. Оно откровенно меня раздражало «не оконченные дела"и все это надо было привести в порядок, но я всегда откладывала на потом», — рассказала Приходько.

По словам певицы, существенно изменились отношения с друзьями, с мужем. Она избавилась от «токсичных» людей, которые негативно влияли на их семью.

«В общем миллион дел сделала за год, которым я откровенно говоря горжусь! И жизнь, которую мы создали с мужем за год эпидемии, она теперь совсем другая! Мы стали больше уважать друг друга, любить, переживать, мечтать, и с каждым днём я хочу все больше и больше проводить время с нами. Мы стали другие! Мы стали лучше! Мы стали сильнее! Всех лишних кто нам завидовал, пытался нас сорить, кто хоть кривое слово говорил про мою семью, я убрала из нашей жизни! И все потому что я это стала слышать, видеть, замечать!!! Так что в эпидемии есть и свои плюсы! У меня лично их много!», — поделилась Приходько.

Напомним, что из-за карантина концертная деятельность приостановлена. Артисты отменяют или переносят свои выступления. Свой тур перенесла Тина Кароль. Юмористы «Дизель Шоу» также объявили об отмене весенних концертов.

Фото Instagram.com/prykhodko_official

473

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter