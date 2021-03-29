Полуголая Ивлеева на четвереньках озадачила подписчиков

Российская телеведущая Настя Ивлеева показала, как проводит свой отпуск. Звезда программы «Орел и решка» решила развлекаться не в экзотических странах, а поискать приключений в Санкт-Петербурге.

Фотографии в Instagram, посвященные отдыху, заставили подписчиков предположить, что день рождения у Насти плавно перешел в алкогольный загул.

«Настя не перестает нас удивлять своими фотками», — признают фолловеры. Кроме неординарной локации для фотосессии, на снимках замечены и другие странности.

13 марта Настя Ивлеева отпраздновала 30-летие. Для гостей была организована костюмированная вечеринка а-ля голливудский Бал Института костюма Met Gala.

В 2020 году Ивлеева попала в скандал из-за рекламы алкоголя в сети. Ведущая показывала, как готовить коктейль, при этом в кадре на бутылке была четко видна этикетка алкогольного напитка.

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