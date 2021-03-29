Полюбовавшегося голубизной голого Тарзана жестко раскритиковали в сети

Полуобнаженный стриптизер Тарзан (Сергей Глушко), муж певицы Наташи Королевой, залюбовался небом. Фото он опубликовал в своем Instagram.

«Какое небо голубое… Всем дзен!» — подписал снимок Тарзан.

Фолловеры с иронией восприняли публикацию стриптизера — это отразилось в многочисленных комментариях: «Вот соседям не скучно. Выглянут в окно, а там полуголый мужчина сидит», «Я думала — Волочкова», «Фонтаны высохли не только у Королевой», «Лифчик забыл надеть», «Не очень холодно?» «Кроме как любоваться собой и загорать, еще есть какие-то цели в жизни?», «Надоел».

Ранее сообщалось, что муж Наташи Королевой изменил ей с актрисой Анастасией Глушко — влюбленные даже выложили в соцсеть откровенное фото. Но затем семейная пара помирилась.

Фото из Instagram Тарзана

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