Просивший помощи для больной коронавирусом мамы Роман Сасанчин сам оказался в больнице

Победитель «Голоса країни» Роман Сасанчин, чья мама находится в больнице в тяжелом состоянии с коронавирусом, сам вынужден был обратиться за помощью к медикам. У него также диагностировали СOVID-19, парня госпитализировали. Об этом он рассказал в Instagram, показав видео из больницы, где он лежит под капельницей. Он также рассказал, что состояние мамы остается тяжелым. Но он верит, что они справятся с болезнью.

«У мамы, к сожалению, пока ничего не изменилось. Зато у меня изменилось. Я в больнице. Но удалось обратиться к врачам в самом начале болезни. Прохожу курс лечения. Надеюсь, что все будет хорошо», — сказал Роман.

Также он поблагодарил всех за моральную и материальную поддержку.

Напомним, после победы в шоу «Голос країни» Роман Сасанчин переехал в Киев в подаренную квартиру. Он сам делал ремонт, работал в супермаркете.

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