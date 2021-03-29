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Шоу-бизнес

Жанна Бадоева нашла своего «двойника» в Португалии

20:59 29 марта 2021
бадоева

Бывшая ведущая трэвел-шоу «Орел и Решка» Жанна Бадоева сейчас колесит по Европе, снимая сюжеты для программы «Жизнь других». Забавный сюрприз ждал телеведущую в Португалии. На острове Мадейра Жанна встретила желто-синего попугая ару. Ведущая решила, что голос птицы очень похож на ее собственный.

Подписчики в Instagram согласились: попугая можно использовать как дублера Бадоевой.

Напомним, Бадоева много лет назад уехала из Киева, вышла замуж за итальянского бизнесмена и осела в Венеции. Жанна отказалась от украинского гражданства в пользу итальянского. По Киеву ведущая не скучает.

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