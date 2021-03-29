27.82 / 28.01 32.71 / 33.05
Киев: +10
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Лидия Таран отправилась в Грузию и не узнала Тбилиси

22:20 29 марта 2021
лидия таран

Телеведущая Лидия Таран побывала в Тбилиси и была поражена переменам, случившимся с любимым городом. Городские виды по-прежнему прекрасны, но улицы пустынны, и исчезли точки по продаже стрит-фуда.

«Господи верни все хачапури, дедаспури и хинкали на улице Тбилиси, прошу тебя. Это совсем не та Грузия, к которой я привыкла. Но это все еще Грузия, которую я люблю!» — призналась Таран.

Ведущая ТСН зимой отдыхала в Турции и после поездки заразилась коронавирусом. Таран призналась, что за время вынужденной изоляции засиделась дома, немного одичала и поднабрала лишние килограммы.

181

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
бадоева

Жанна Бадоева нашла своего «двойника» в Португалии

лидия таран

Лидия Таран отправилась в Грузию и не узнала Тбилиси

Александр Поветкин&nbsp;— Диллиан Уайт

Поветкин — Уайт 2: видео сокрушительного нокаута в чемпионском бою-реванше

польша варшава

Въезжающих в Польшу украинцев будут отправлять на карантин, несмотря на отрицательный тест

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер