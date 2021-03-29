Лидия Таран отправилась в Грузию и не узнала Тбилиси

Телеведущая Лидия Таран побывала в Тбилиси и была поражена переменам, случившимся с любимым городом. Городские виды по-прежнему прекрасны, но улицы пустынны, и исчезли точки по продаже стрит-фуда.

«Господи верни все хачапури, дедаспури и хинкали на улице Тбилиси, прошу тебя. Это совсем не та Грузия, к которой я привыкла. Но это все еще Грузия, которую я люблю!» — призналась Таран.

Ведущая ТСН зимой отдыхала в Турции и после поездки заразилась коронавирусом. Таран призналась, что за время вынужденной изоляции засиделась дома, немного одичала и поднабрала лишние килограммы.

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