«С др су4ка!!!»: Моргенштерн оригинально поздравил любимую женщину

Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) оригинально поздравил с днем рождения любимую девушку. 28 марта Диларе Зинатуллиной исполнился 21 год. От возлюбленного девушка получила чемодан с деньгами и красный автомобиль. Как было заявлено, цвет машины подбирался под оттенок сумочки и очков. К слову, водить Дилара не умеет и пока только позирует на водительском сидении.

Эпатажный рэпер подругу поздравлял в своем стиле: «С др су4ка!!! Та самая женщина, которая была рядом с Алишером еще до Моргенштерна, а теперь весь этот мир наш!».

Под ником Моргенштерн рэпер записывает треки и организовывает концерты с 2018 года. Алишер и Дилара познакомились в 2017 году, но только недавно стали открыто появляться на публичных мероприятиях. Дилара активно ведет страницу в Instagram, где публикует откровенные фото, а три месяца назад намекнула на беременность.

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