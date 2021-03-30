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Шоу-бизнес

Гарик Харламов положил на песню вой Жириновского

7:39 30 марта 2021
владимир жириновский

Шоумен Гарик Харламов нашел, как творчески использовать последнее выступление на ТВ воющего Владимира Жириновского. Харламов обнаружил, что вой политика хорошо ложится на музыку группы Boney M.

Выть в телеэфире Жириновский начал, когда рассказывал о грядущей третьей мировой войне. Политик настаивает, что лидерам США, Китая и России нужно собраться вместе и повыть по-волчьи, чтобы определить, кто же из них самый влиятельный.

Жириновский является фигурантом базы «Миротворец» за финансирование терроризма и наемничества, передачу боевикам вооружений и военной техники, разжигание межнациональной розни, покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

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