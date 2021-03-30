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Шоу-бизнес

Продюсер Александр Серый умер из-за ковида

8:05 30 марта 2021
Александр Серый

От COVID-19 умер известный продюсер, исполнительный директор Freedom Hall Александр Серый. Ему было 59 лет.

Артисты вспоминают, что еще 7 марта продюсер был полон идей и планов. Потом состояние Александра Серого ухудшилось, его госпитализировали в «Феофанию», где он и скончался от осложнений ковида.

Благодаря Александру Серому, на сцене появились такие яркие исполнители как Ассоль, Алекса, Марьяна, Юлия Лотоцкая Do-ping, Игорь Закус, Саша Дюма. Кристина Коц-Готлиб, Поля Франц, Man Sound.

Компания ICMG, которую возглавлял Серый, занималась организацией выступления в Киеве американского джазмена Маркуса Миллера (2007). Продюсер возродил в Украине джазовый фестиваль «До#Дж». Также продюсер участвовал в организации конкурса Мисс Европа-2006 и бенефиса балерины Анастасии Волочковой.

Фото Александр Серый/Facebook, Ольга Сумська/Facebook

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