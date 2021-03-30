Звезда сериала «Полдарк» тайно женился

Популярный ирландский актер Эйдан Тернер, звезда британского исторического сериала «Полдарк» и исполнитель роли Кили в кинотрилогии «Хоббит», тайно женился на американской актрисе Кейтлин Фицджеральд (ее дедушка был заместителем директора ЦРУ при администрации президента Джона Кеннеди). Их роман длится уже три года. Они вместе снимались в фильме «Человек, который убил Гитлера и затем снежного человека».

Как сообщает издание The Sun, 37-летний Эйдан и его невеста-ровесница сыграли свадьбу в Италии.

«Они безумно влюблены друг в друга и не могли дождаться, когда их график позволит пожениться… Эйдан не торопился с женитьбой, он очень ждал, когда появится „та самая, единственная“. И любой, кто их видит, понимает, что они идеальная пара», — рассказал изданию источник.

В прошлом у Тернера были романы с актрисами Индией Вискер, Шарлин Маккенна, Леонорой Кричлоу и Сарой Грин.

Кейтлин ранее встречалась с актером Майклом Шином — своим партнером по сериалу «Мастера секса».

"Полдарк"

Фото The Sun/rex

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