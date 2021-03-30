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Шоу-бизнес

Невестка Владимира Преснякова опубликовала неловкий момент с его дня рождения

9:08 30 марта 2021
Владимир Пресняков

Певица Наталья Подольская, супруга певца Владимира Преснякова-младшего, едва не упала с микрофоном на вечеринке в честь 53-летия супруга.

Видео с вечеринки в сториз в Instagram выложила невестка именинника — супруга Никиты Преснякова Алена Краснова. Она показала, как в зал выкатывали огромный торт. Наталья Подольская пела «С днем рожденья тебя» и в какой-то момент оступилась, но ее успели подхватить.

На дне рождения у Преснякова-младшего собрались многие известные люди, в частности, композитор Игорь Николаев, певцы Леонид Агутин и Дмитрий Маликов, а также певица Лариса Долина.

Напомним, что осенью прошлого года у Владимира Преснякова-младшего и Натальи Подольской родился сын Иван. Певец рассказывал, что их старший старший с Натальей сын Тема с трепетом встретил младшего брата, обожает его и постоянно целует.

Владимир Пресняков является фигурантом базы «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины, участие в попытках легализации аннексии АР Крым.

Фото Володимира Преснякова из социальных сетей.

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Невестка Владимира Преснякова опубликовала неловкий момент с его дня рождения

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