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Шоу-бизнес

Дочь Елены Кравец «слила» в сеть фото молодой матери

9:47 30 марта 2021
маша и елена кравец

Актриса «Квартал 95» Елена Кравец в молодости красилась в рыжий цвет и предпочитала короткие стрижки. Фотографиями молодой мамы поделилась старшая дочь актрисы. Снимки сделаны в начале 2000-х.

Маше, дочери Елены Кравец, недавно исполнилось 18 лет. Она живет отдельно от матери. В детстве, когда волосы были светлыми и вьющимися, Маша напоминала маму. Сейчас девушка активно экспериментирует с внешностью и перекрасилась в брюнетку.

Кроме взрослой дочери Маши, у Елены Кравец подрастают близнецы Катя и Иван (родились в 2016 году).

Фото lennykravets/Instagram, maarriill/Instagram

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