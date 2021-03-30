Дочь Елены Кравец «слила» в сеть фото молодой матери

Актриса «Квартал 95» Елена Кравец в молодости красилась в рыжий цвет и предпочитала короткие стрижки. Фотографиями молодой мамы поделилась старшая дочь актрисы. Снимки сделаны в начале 2000-х.

Маше, дочери Елены Кравец, недавно исполнилось 18 лет. Она живет отдельно от матери. В детстве, когда волосы были светлыми и вьющимися, Маша напоминала маму. Сейчас девушка активно экспериментирует с внешностью и перекрасилась в брюнетку.

Кроме взрослой дочери Маши, у Елены Кравец подрастают близнецы Катя и Иван (родились в 2016 году).

Фото lennykravets/Instagram, maarriill/Instagram

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