Комик Розовый разыграл девушку с «картиной» «Желание»

Шоумен, лидер команды-победителя «Лиги Смеха» «Загорецька Людмила Степанівна» Виктор Розовый, назвавший «реваншизмом» перекрытие улицы Степана Бандеры во Львове из-за ремонтных работ, подшутил над девушкой.

В сториз в Instagram выложено видео, на котором снято, как Розовый и девушка с микрофоном обсуждают картину «Желание».

Девушкаспрашивает, не нарисован ли случайно на картине мужской половой орган? На что комик ответил, что каждый видит то, чего он больше всего на свете хочет. «Я, например, вижу маленького мопсика», — говорит Виктор Розовый.

Напомним, что участница команды «Женского квартала» Лера Товстолес оказалась поклонницей скандального российского стендапера и резидента Comedy Club Ильи Соболева, недавно побывавшего в Киеве.

Фото со странички Виктора Розового в соцсетях.

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