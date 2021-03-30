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Шоу-бизнес

Врут: осевшая в России дочь Ольги Сумской пожаловалась на росТВ

11:04 30 марта 2021
антонина паперная

Живущая в Подмосковье дочь актрисы Ольги Сумской отказалась от просмотра российского телевидения. Об этом Антонина Паперная рассказала в Instagram.

Тоня Паперная с семьей предпочитает читать новости в соцсетях. «Мы не смотрим телевизор… Сейчас для новостей достаточно телефона. Свободнее и правдивее, чем на каком-то телевизионном канале», — объясняет она.

Впрочем, в окружении актрисы есть и те, кто информацию о событиях в мире черпает из телевизора. «Все по старинке», — иронизирует над такими Паперная.

Ранее депутат Никита Потураев в интервью «ФАКТАМ» высказал мнение, что влияние прокремлевских медиа достигло своего предела, их аудитория больше не растет. «Они сами себе выстрелили в ногу», — считает депутат.

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