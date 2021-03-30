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Шоу-бизнес

Дочь Мадонны Лурдес поделилась своим гламурным фото

11:51 30 марта 2021
Мадонна и Лурдес

Дочь американской певицы Мадонны, модель и танцовщица Лурдес Леон, опубликовала у себя в Instagram гламурный снимок. 24-летняя Лурдес (которую близкие называют Лолой) сфотографировалась с ярким макияжем в наряде с открытой спиной, приспустив с плеч шубу.

В сети подметили, что девушка пошла по стопам мамы и выглядит настоящей звездой.

Лурдес — самая старшая из шестерых детей певицы, четверо из которых она усыновила в Африке.

Ранее Лола снялась в рекламной фотосессии для американского бренда Marc Jacobs.

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фото Instagram

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