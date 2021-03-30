«Ты планета по имени папа»: маленький сын Преснякова растрогал отца песней

Владимир Пресняков в день рождения получил лучший для себя подарок — песню в исполнении сына Артема. Известный хит Преснякова про стюардессу был дополнен новыми словами и получилась песня про самого лучшего в мире папу.

Видео о том, как маленький Артемий поздравлял отца, опубликовала в Instagram жена Преснякова Наталья Подольская.

Владимиру Преснякову исполнилось 53 года. В браке с Натальей Подольской у певца родились два сына. Артему Преснякову сейчас 5 лет, а младшему Ивану — 5 месяцев.

Владимир Пресняков является фигурантом базы «Миротворец» за поездки в оккупированный Крым, участие в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора и в попытках легализации аннексии АР Крым.

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