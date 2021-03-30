Две красотки: 87-летняя Джоан Коллинз и 70-летняя Джейн Сеймур удивили совместной фотосессией

70-летняя британская актриса Джейн Сеймур, звезда сериала «Доктор Куин, женщина-врач» и девушка Джеймса Бонда из фильма «Живи и дай умереть», опубликовала в Instagram серию снимков со своей 87-летней коллегой — британской актрисой Джоан Коллинз, звездой телесериала «Династия». Обе дамы сейчас вместе снимаются в историческом сериале «Блеск и тьма».

Джейн и Джоан были почти в одинаковых нарядах — светлых джинсах, широкополых шляпах и в красно-белых шарфах благотворительного фонда Open Hearts Foundation, основанного Сеймур.

Джейн написала в посте, что они с ее «давней подругой, фантастической актрисой и прекрасной (внутри и снаружи) Джоан Коллинз» замечательно провели день, предавшись воспоминаниям и отлично отобедав.

Поклонники отметили, что обе звезды выглядят просто потрясающе моложаво.

Ранее Сеймур жаловалась, что продюсеры «Блеска и тьмы», где она исполняет роль Элеоноры Аквитанской, поручили играть ее персонажа в молодости другой актрисе. Хотя Джейн настаивает на том, что сама бы могла вполне убедительно сыграть 25-летнюю.

«Это то, чего я на самом деле совсем не понимаю. Потому что, хотите — верьте, хотите — нет, но вы можете увидеть в Instagram, что мне не нужно было бы даже наносить особый грим. Джоан Коллинз 87 лет, а она будет играть женщину, которая умирает в возрасте 40», — возмущалась Сеймур.

Джейн утверждает, что благодаря «жесткой самодисциплине» и приему пищи всего один раз в день, она сейчас весит столько же, сколько весила в 17 лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали — 87-летняя Джоан Коллинз показала 16-летнюю внучку — мнения в сети разделились.

Фото Instagram



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