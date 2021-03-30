«Вход будто в морг»: Злата Огневич обругала украинскую больницу и власть

Певица Злата Огневич (Инна Бордюг) была шокирована посещением одной из детских больниц. О своем визите она рассказала в сториз Instagram.

Крестница певицы попала в больницу, и Огневич пришла ее навестить.

«Ну это просто ужас. Вход будто куда-то в морг В манипуляционной нет даже мягких игрушек, чтобы отвлекать ребенка от боли и пребывания в таком неприятном месте, как больница», — удивляется Злата Огневич.

Певица, которая ранее была нардепом, обвинила в сложившейся ситуации руководство государства.

«Я в очередной раз убедилась, что наша власть болт ложила и на медицину, и на потребности людей, живущих в Украине. Да, я хвалю все цивилизованные страны, где власть позаботилась хотя бы о таких детских отделениях, чтобы сердце от боли не сжималось при визите туда», — добавила Огневич.

Фото из Instagram Златы Огневич

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