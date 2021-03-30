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Шоу-бизнес

Алексей Панин с обнаженной девушкой «присвоили» Крым себе

2:33 31 марта 2021
Алексей Панин

Скандальный российский актер Алексей Панин, который недавно заявил о своей бисексуальности, опубликовал в своем Instagram фото из оккупированного Россией украинского Крыма.

«Крым наш! Крым принадлежит всем свободным и счастливым людям!» — подписал Алексей Панин снимок с девушкой топлесс. При этом в геологакции соцсесть указывает, что Крым — это Украина.

В комментариях подписчики Панина по своему расценили выражение актера: «Лёха, красава! Крым — это Украина!», «Молодец, Лёша. суперфотка и девочка молодая и красивая, а вату отправляй в бан», «А ты, Панин, проститутка».

Напомним, Алексей Панин — фигурант базы «Миротворец» как провокатор и сознательный нарушитель государственной границы Украины.

Ранее сообщалось, что Панин не в состоянии вспомнить, сколько у него было женщин.

Фото из Instagram Алексея Панина

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