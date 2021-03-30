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Шоу-бизнес

Анна Саливанчук показала, как лечит у себя грыжу позвоночника

13:41 30 марта 2021
Анна Саливанчук

Звезда сериала «Однажды под Полтавой» Анна Саливанчук опубликовала в Instagram несколько сториз, в которых показывает, как проходит лечение ее грыжи позвоночника.

Анна Саливанчук лечится в «Феофании». Она продемонстрировала свой новый шейный корсет «Филадельфия», полностью фиксирующий подбородок. Его надо носить две недели.

«Буду надеться, что онемение правой руки у меня пройдет, потому что сейчас в ней совсем нет силы», — написала актриса.

Она отметила, что если за две недели улучшение не наступит, то понадобится операция.

Ранее сообщалось, что Анна Саливанчук не смогла объехать яму на трассе и подрезала девушку-пешехода, однако та не стала высказывать претензий актрисе и даже поблагодарила ее.

Фото из Instagram Анны Саливанчук

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