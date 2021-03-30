«Евровидение 2021»: стало известно, под каким номером выступит Украина

Организаторы Международного песенного конкурса «Евровидение-2021», который пройдет в мае в Роттердаме в условиях карантина, назвали порядковые номера, под которыми выступят участники в двух полуфиналах 18 и 20 мая.

Представители Украины группа Go_A с песней «Шум» выйдет на сцену в первом полуфинале под номером 15. Также 18 мая выступят еще 15 участников. Это представители Литвы, Словении, России, Швеции, Австралии, Северной Македонии, Ирландии, Кипра, Норвегии, Хорватии, Бельгии, Израиля, Румынии, Азербайджана, Мальты.

Во втором полуфинале, который состоится 20 мая, выступят представители 17 стран: Сан-Марино, Эстония, Чехия, Греция, Австрия, Польша, Молдова, Исландия, Сербия, Грузия, Албания, Португалия, Болгария, Финляндия, Латвия Швейцария, Дания.

Из каждого полуфинала в финал проходят по 10 участников. Автоматически выступают в финале представители стран-основателей «Евровидения» (Великобритания, Германия, Франция, Испания и Италия) и участник от страны-победителя прошлого года — Нидерландов.

В этом году не обошлось без скандала на конкурсе. Представителей Беларуси группу «Галасы №мести» отстранили от участия из-за политического контекста песни.

А в России резко раскритиковали певицу Манижу, которой пришлось отбиваться от хейтеров.

Тем временем букмекеры делают свои прогнозы и уже называют имя победителя «Евровидения».

Фото Instagram.com/eurovision

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