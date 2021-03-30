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Шоу-бизнес

Седокова разозлила подписчиков своей «пятой точкой»

17:09 30 марта 2021
Анна Седокова

Популярная певица Анна Седокова, которая недавно бросила пить и сильно поправилась, опубликовала в своем Instagram откровенное фото.

«Ну наконец-то годный контент, подумал Мамба, и зашел в кадр..» — написала Анна Седокова, комментируя действия своего пса, которые присутствует на снимке рядом с ней.

Однако фото вызвало много критических замечаний от фолловеров: «И здесь выпендрилась. Никому это голое тело не нужно, уже надоело, не красиво, еще матерью называется», «Я не пойму в чем суть выкладывать пятую точку?», «Сыну своему покажите это фото», «Одно и то же, скучно», «Хватит своими задницами трясти, мамаша троих детей».

Ранее сообщалось, что Седокова удивила подписчиков снимком своих старших детей.

Фото из Instagram Анны Седоковой

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