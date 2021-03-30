Уникальная электрогитара Элвиса Пресли продана на аукционе за 600 тысяч долларов

Уникальная красная электрогитара Элвиса Пресли Hagstrom Viking II, которая помогла ему возобновить музыкальную карьеру, была продана на американском аукционе GWS Auctions за 613 тысяч долларов.

Как сообщает издание Daily Mail, именно с этим инструментом король рок-н-ролла появился на сцене после семилетнего перерыва. Он одолжил ее у своего музыканта Эла Кейси для телевизионного концерта, который транслировался в декабре 1968 года. Изначально он собирался использовать другую гитару, но эта настолько гармонировала с его черным костюмом, что Элвис решил играть на ней. А затем выступал с ней на «живых» концертах в Лас-Вегасе. С этой же гитарой Элвис позировал для фото на обложке своего студийного альбома 1969 года From Elvis in Memphis. Вернуть гитару Кейси Пресли согласился только через год. Позже Эл продал ее коллекционеру.

«Это не просто гитара Элвиса, это гитара Элвиса, которая помогла ему вернуться на сцену», — отметила представитель аукционного дома Бриджит Круз.





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