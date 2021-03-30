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Шоу-бизнес

Кристина Асмус поразила акробатическим трюком и раскрыла его «секрет»

21:57 30 марта 2021
Кристина Асмус

Российская актриса Кристина Асмус поразила фолловеров нестандартным поступком — она продемонстрировала настоящее тройное сальто, похвалив себя фразой «Мама сходила в зал, мама вспомнила молодость, мама ещё в форме». Видео актриса запостила в Instagram, и после вала комментариев объяснила происходящее.

Асмус отметила, что является самым настоящим мастером спорта по спортивной гимнастике, которой посвятила 10 лет, но бросила спорт аж 17 лет назад.

«В спортивный зал не хожу и сальто не делала несколько лет. Но оно как-то само всё помнится и делается», — написала Кристина.

В комментариях фолловеры поддержали эксперименты своей любимицы и выразили надежду на новые открытия в ее образе.

Напомним, после разрыва с Гариком Харламовым актриса мечтает о новых ролях, например — женщины с нетрадиционной ориентацией.

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