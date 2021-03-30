«Евровидение» или «Славянский базар»? Тимур Мирошниченко развеял появившийся слух

Телеведущий Тимур Мирошниченко опроверг информацию о том, что он станет ведущим конкурса «Славянский базар». Согласно его информации в Instagram, о решении он уже уведомил организаторов конкурса.

Также Мирошниченко подтвердил, что больше не является сотрудником «Суспільне» по собственному желанию, оставаясь при этом комментаторов взрослого и детского конкурса «Евровидение».

«Поэтому я продолжаю быть голосом конкурса и для Общественного, и для миллионов украинцев», — подытожил автор поста.

Между тем, информацию о том, что Мирошниченко стал ведущим конкурса в Беларуси, подтвердили представители «Славянского базара». Конкурс состоится в Витебске с 14 по 19 июля. По предварительным данным, на его сцене выступят Ирина Билык, Олег Винник, Таисия Повалий и MARUV.

Напомним, в начале года Ирина Билык и ее молодая коллега — победительница шоу «Голос. Дети» и «Черноморских игр» Элина Иващенко выступили на новогоднем концерте для «полулегитимного» президента Беларуси Александра Лукашенко.

Фото Instagram Тимура Мирошниченко

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