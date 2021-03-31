Гарик Харламов показал «сломавшего стереотипы идиота» на шоу «Давай поженимся!»

Шоумен Гарик Харламов вновь поиздевался над шоу «Давай поженимся».

В Instagram он выложил видео инцидента, случившегося во время программы, прокомментировав его: «Ломаем стереотипы».

Участник шоу, одетый в стиле милитари, под музыку подходит столу, за которым сидит ведущая шоу, и, расстегивая ремень, забирается на него. Он делает шаг, наступает ногой на стеклянный элемент стола и тот трескается под тяжелым ботинком. Ведущая Лариса Гузеева хватается за голову.

К этому отрывку Харламов «подклеил» и другое видео, на котором женщина говорит: «Идиот, что ли?» Так она отвечает на вопрос за кадром: «Что, и потанцевать нельзя?»

Недавно Харламов поиздевался над одиозным российским политиком Владимиром Жириновским, который завыл в студии у пропагандиста Владимира Соловьева. Жириновский, говоривший об угрозе третьей мировой, заявил, что что лидерам США, Китая и России нужно собраться вместе и повыть по-волчьи, чтобы определить, кто же из них самый влиятельный. Его вой отлично лег музыку группы Boney M.

Фото — скриншот.

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