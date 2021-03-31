Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась топлес для рекламы

Дочь знаменитой американской супермодели Синди Кроуфорд приняла участие в новой рекламной кампании модного бренда Calvin Klein. 19-летняя Кайя Гербер, которая теперь сама является одной из самых востребованных моделей мира, снялась в нижнем белье, а также топлес. Три чувственных снимка девушка опубликовала у себя в Instagram.

Заодно Кайя продемонстрировала свои татуировки — в том числе и загадочное слово «prez». Предполагают, что это тату сделано в честь ее старшего брата Пресли. Пресли Гербер, который тоже стал моделью, сделал себе в прошлом году татуировку прямо на лице.

Ранее Кайя Гербер снялась полностью голой для японского Vogue.





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