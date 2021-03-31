27.69 / 27.88 32.42 / 32.78
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась топлес для рекламы

9:58 31 марта 2021
Кайя Гербер

Дочь знаменитой американской супермодели Синди Кроуфорд приняла участие в новой рекламной кампании модного бренда Calvin Klein. 19-летняя Кайя Гербер, которая теперь сама является одной из самых востребованных моделей мира, снялась в нижнем белье, а также топлес. Три чувственных снимка девушка опубликовала у себя в Instagram.

Заодно Кайя продемонстрировала свои татуировки — в том числе и загадочное слово «prez». Предполагают, что это тату сделано в честь ее старшего брата Пресли. Пресли Гербер, который тоже стал моделью, сделал себе в прошлом году татуировку прямо на лице.

Ранее Кайя Гербер снялась полностью голой для японского Vogue.


134

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алексей Панин

Алексей Панин с обнаженной девушкой «присвоили» Крым себе

Виталина и Виктор Ющенко

Дочь Ющенко показала неожиданных «пчел»

Боярский и Гурченко

Боярский уличил Гурченко в роковой ошибке

Меркель и Макрон

Меркель и Макрон выдвинули Путину требование по Украине

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер