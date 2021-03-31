Жигунов умилил подписчиков снимком с похожей на Заворотнюк женой

Российский актер Сергей Жигунов опубликовал в Instagram новое фото молодой супруги Виктории с их общим любимцем — крохотной белой собакой породы бишон фризе Степаном.

На снимке песик нежно прижимается к плечу женщины, которая к тому же позирует в белом свитере крупной вязки.

«Мы думаем, что фамилия Степана — Бублик», — прокомментировал снимок актер.

Впервые артист опубликовал фото с песиком 25 января. Тогда он в шутку назвал его «Снежным алабаем», а в этот раз — «снежным барсом».

«Взгляд и шевелюра больше на Белова похожи», «Жигунов он, сразу же видно», «Степе надо дать фамилию Жигунов. Я так думаю», — отозвались фолловеры актера.

Напомним, Жигунов и Ворожбит познакомились в 2018 году, а вместе на публике начали появляться в 2020 году. Поклонники сразу же подметили внешнее сходство Ворожбит с актрисой Анастасией Заворотнюк, с которой у Жигунова был страстный роман.

Отметим, что украинский ресурс «Миротворец» включил Сергея Жигунова в свою базу, обвинив его в преступлениях против Украины.

Фото Instagram Сергея Жигунова

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