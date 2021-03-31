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Шоу-бизнес

Оля Полякова объявила новоиспеченного певца своим гастрольным мужем

13:14 31 марта 2021
Оля Полякова и Валентин Науменко

Концертный директор певицы Оли Поляковой Валентин Науменко празднует день рождения, с чем она поздравила его в сети, назвав мужчину «очередным гастрольным мужем».

Попутно знаменитость отметила песенное творчество Науменко, который выпустил новый сингл «Отпустить».

«С днём рождения! Пусть твои мечты сбываются! Будь здоров, счастлив и полон сил!) А ещё, с премьерой песни тебя!» — написала Полякова, предложив слушать песню в ее же сториз.

Отметим, свою первую студийную работу под названием «Руки-Зима» Науменко, который запомнился зрителям после участия в шоу «X-Фактор» в 2019 году, презентовал год тому назад. Слова к ней написала слова Лариса Архипенко, которая также является автором текстов для Софии Ротару, Ирины Билык, Григория Лепса.

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