Слава Каминская обматерила знакомство с дочерью Добкина

Певица Слава Каминская подшутила над своей давней подругой — дочерью политика Михаила Добкина Аллой.

Все началось с того, что Алла Добкина в сториз в Instagram рассказала, что познакомилась со Славой Каминской на одном из мастер-классов.

На это отреагировала певица, матерно охарактеризовав их знакомство. Комментарий она сопроводила «смеющимися до слез» смайликом, обратив его в шутку.

Недавно Слава Каминская дебютировала, как сольная певица. Она теперь работает без продюсера и выступает под новым именем SLAVA KAMINSKA. Ее первая работа — «911».

Певица, ранее выступавшая в дуете «НеАнгелы», признавалась, что после 15 лет тесной работы не может назвать Викторию Смеюху своей подругой. У них сложились довольно напряженные отношения. Доходило даже до драк.

Фото со странички Аллы Добкиной в социальных сетях.

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