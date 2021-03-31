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Шоу-бизнес

Не стесняющаяся вульгарности Оля Полякова показала свою «кормилицу»

4:24 1 апреля 2021
Оля Полякова

Оля Полякова, объявившая новоиспеченного певца своим гастрольным мужем, расстроилась, обнаружив картонную «Королеву ночи» при входе в собственный офис в Киеве.

«Стоит бедненькая на холоде, морозит кормилицу», — заявила певица в «сториз» своего Instagram.

Через некоторое время Оля поняла двусмысленность и уточнила, что именно она считает своей «кормилицей». Оказалось, что это рот.

Ранее она призналась, что в офисе стоят целых три ее картонных версии — в худи, в золотом концертном наряде, а третья — с гитарой в руках.

Отметим, Полякова не впервые попадает впросак со своими «оговорками». Так, в ноябре она в телеэфире рассказала о «социальных ситях», а после шоу решила обыграть ситуацию в сториз Instagram, назвав «ситями» …свою грудь.

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