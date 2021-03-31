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Шоу-бизнес

Олег Винник разозлил поклонников

14:11 31 марта 2021
Олег Винник

Популярный певец Олег Винник, имя которого значится среди артистов концерта-закрытия фестиваля «Славянский базар» в Витебске (Беларусь), вызвал возмущение подписчиков. В комментариях в Instagram они просят артиста отказаться от выступления в стране, где президент Лукашенко жестко подавляет мирные протесты и митинги. Виннику советуют прислушаться к призывам митингующих и бойкотировать «Славянский базар».

Впрочем, эти комментарии вскоре были удалены.

Олег Винник пока не комментировал свое участие в фестивале в Беларуси.

Кстати, среди гостей «Славянского базара» в афишах также указаны Ирина Билык, Таисия Повалий, Maruv, ведущий Тимур Мирошниченко.

Однако он заявил, что впервые отказался вести фестиваль в Беларуси.

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