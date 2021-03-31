27.68 / 27.88 32.39 / 32.76
Киев: +11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Хейтеры довели Джамалу до слез

14:29 31 марта 2021
Джамала

Певица Джамала, которая рассказала о результатах диеты, плачет из-за хейтеров. Она призналась, что эмоционально реагирует на негативные комментарии в сети.

«Хейт и буллинг в социальных сетях просто не имеет границ. Пишут: „А чего ты располнела?“ или „Не успела родить?“ После рождения ребенка меня это очень обижало и даже до слез цепляло, что сравнивали: „Вот, смотри, одна родила месяц назад и уже худая, а ты пять месяцев назад и ты все жрешь?“ Мне было больно», — поделилась Джамала в эфире канала «Украина».

Иногда звезду это доводило до слез. Однако Джамала учится справляться с подобными ситуациями.

«Очень хочется резко ответить, но стараюсь как-то вырулить, а иногда просто удаляю. Муж говорит, что я сама виновата в этом, ведь не имею права реагировать на такое», — сказала певица в «Ранку з Україною».

Настоящей поддержкой для звезды является ее семья — муж и двое сыновей. Они вдохновляют на новые хиты и позволяют ей чувствовать себя счастливой.

Ранее Джамала рассказала о запретах мужа, ревности и пластических операциях.

357

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Жигунов со Степаном

Жигунов умилил подписчиков снимком с похожей на Заворотнюк женой

Алексей Панин

Алексей Панин с обнаженной девушкой «присвоили» Крым себе

Олег Винник

Олег Винник разозлил поклонников

Оля Полякова и Валентин Науменко

Оля Полякова объявила новоиспеченного певца своим гастрольным мужем

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер