Хейтеры довели Джамалу до слез

Певица Джамала, которая рассказала о результатах диеты, плачет из-за хейтеров. Она призналась, что эмоционально реагирует на негативные комментарии в сети.

«Хейт и буллинг в социальных сетях просто не имеет границ. Пишут: „А чего ты располнела?“ или „Не успела родить?“ После рождения ребенка меня это очень обижало и даже до слез цепляло, что сравнивали: „Вот, смотри, одна родила месяц назад и уже худая, а ты пять месяцев назад и ты все жрешь?“ Мне было больно», — поделилась Джамала в эфире канала «Украина».

Иногда звезду это доводило до слез. Однако Джамала учится справляться с подобными ситуациями.

«Очень хочется резко ответить, но стараюсь как-то вырулить, а иногда просто удаляю. Муж говорит, что я сама виновата в этом, ведь не имею права реагировать на такое», — сказала певица в «Ранку з Україною».

Настоящей поддержкой для звезды является ее семья — муж и двое сыновей. Они вдохновляют на новые хиты и позволяют ей чувствовать себя счастливой.

Ранее Джамала рассказала о запретах мужа, ревности и пластических операциях.

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